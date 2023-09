Schalkes Interimstrainer Kreutzer kündigt andere Taktik an

Mehr zum Thema

Mordfall Claudia Otto: Angeklagter beteuert seine Unschuld In einem Prozess um einen 36 Jahre zurückliegenden Mord hat der Angeklagte vor dem Bonner Landgericht erneut seine Unschuld beteuert. Ich habe mit der mir zur Last gelegten Tat nichts zu tun, ließ der 67-Jährige am Mittwoch durch seinen Verteidiger erklären. Die 23-jährige Gastwirtstochter Claudia Otto aus Lohmar bei Bonn war 1987 erdrosselt worden.