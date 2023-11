Schalke verspricht in Brief an Mitglieder Besserung

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme versucht der FC Schalke 04, seine Fans zu beruhigen. Auch Fehler werden eingestanden.

Nach dem erneut peinlichen Auftritt des FC Schalke 04 haben sich Vorstand, Aufsichtsrat und Spieler des Fußball-Zweitligisten in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder entschuldigt und Besserung versprochen. Bei der 3:5-Niederlage am Samstag in Düsseldorf hatten viele Gäste-Fans das Stadion vorzeitig verlassen und das Team nicht mehr unterstützt.

Wir wissen um den Ernst der Lage. Uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind, hieß es am Montag in dem Sonder-Mitgliederbrief. Für das nächste wichtige Spiel gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück sei die Erwartungshaltung an die Mannschaft klar kommuniziert: Volle Konzentration, totale Leidenschaft und drei Punkte für Königsblau.

Aufsichtsrat und Vorstand zeigten sich nach bislang 13 Punkten und Platz 16 selbstkritisch. In der Zusammensetzung des Kaders sind Fehler gemacht worden, einige Ideen sind nicht aufgegangen - dafür tragen wir die Verantwortung. Als Vereinsführung werden wir alles daran setzen, Fehlentwicklungen in der Winterpause zu korrigieren. Auch beim Blick auf mögliche Kaderveränderungen werden wir entschlossen handeln.

Auch die Profis versprachen den Mitgliedern im weiteren Teil des Schreibens Besserung im Abstiegskampf. Wir schämen uns für unsere Auftritte in den letzten Monaten. Es ist unsere Pflicht, das Vertrauen, das Ihr in uns gesetzt habt, zurückzuzahlen. Es sei an der Zeit, wieder aufzustehen, zu analysieren, mit allen Mitteln nach Lösungen zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen. Es geht um den Anspruch und die Ehre eines jeden einzelnen, und wir werden nicht aufhören, dafür zu kämpfen, teilten die Schalker Spieler mit.