Schalke und Sportvorstand Knäbel trennen sich im Sommer

Knapp 54.000 Neugründungen im Jahr 2021: Mehr Schließungen Jedes zwölfte Unternehmen in Nordrhein-Westfalen war 2021 eine Neugründung. Knapp 54.000 der rund 654.000 in Nordrhein-Westfalen aktiven Unternehmen seien in dem Jahr neu gegründet worden, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mit. Dies entspreche einem Anteil von 8,2 Prozent. Demgegenüber standen rund 59.000 Schließungen, was einer Schließungsrate von 9 Prozent entspreche.

Unbeständiges Wetter in Nordrhein-Westfalen Trüb und nass wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch muss über den ganzen Tag verteilt mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag seien zudem auch Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Dazu wird es bei Höchstwerten zwischen 9 bis 13 Grad mild. In der Nacht bleibt es vergleichsweise trocken, einzelne Schauer sind aber möglich. Es kühlt ab auf 7 bis 5 Grad.