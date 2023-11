Schalke schlägt Eindhoven im Testspiel

Mehr zum Thema

Bücher werden zu Weihnachten am liebsten verschenkt Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken setzen viele Menschen in Nordrhein-Westfalen auf die Klassiker: Bücher (49 Prozent), Kleidung und Schuhe (46 Prozent) sowie Kosmetika (46 Prozent) werden laut einer am Mittwoch vorgelegten repräsentativen Umfrage der FOM Hochschule für Ökonomie und Management besonders gern und häufig verschenkt. Am meisten Geld wird jedoch für Smartphones (151 Euro), Reisen und Freizeitaktivitäten (138 Euro) ausgegeben.