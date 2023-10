Schalke-Profi sorgt für Wirbel mit Pro-Palästina-Post

Mehr zum Thema

Drogenplantage in Euskirchen ausgehoben: Zwei Festnahmen Die Polizei hat eine Drogenplantage in Euskirchen mit mehreren Hundert Pflanzen ausgehoben. In der Halle wurde am Dienstag zudem umfangreiches Equipment sichergestellt, wie die Polizei berichtete. Auch Drogenspürhunde seien eingesetzt worden. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bonn vollstreckt. Zwei tatverdächtige Männer wurden den Angaben zufolge vorübergehend festgenommen.

CDU: Selbstanzeige wegen Parteispende an Kölner Verband Die CDU hat nach einer Parteispende an ihren Kölner Kreisverband prophylaktisch Selbstanzeige bei der Bundestagsverwaltung eingereicht. Das sei am 28. September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt, hieß es von der Bundespartei am Dienstagabend auf dpa-Anfrage. Im Rahmen einer Überprüfung habe der Vorstand der Kölner CDU festgestellt, dass es sich bei einer Spende von 2017 um eine möglicherweise unzulässige Spende - eine sogenannte Erwartungsspende - gehandelt haben könnte. Das ARD-Politikmagazin Kontraste und Zeit online hatten zuvor über die Selbstanzeige der CDU-Bundesgeschäftsstelle berichtet.