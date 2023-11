Schalke bangt um Einsatz von Torjäger Terodde

In bisher sechs Auswärtsspielen gab es nur einen Punkt. Das soll sich für den FC Schalke in Nürnberg ändern. Doch ohne Torjäger Simon Terodde würde das Vorhaben schwieriger, Plätze gutzumachen.

Der FC Schalke 04 bangt vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) um den Einsatz von Simon Terodde. Der 35 Jahre alte Torjäger war am Dienstag beim Pokal-Aus des Fußball-Zweitligisten in St. Pauli umgeknickt und klagt seither über Probleme am Sprunggelenk. Wäre das Spiel bereits morgen, wäre er sicher nicht dabei. Aber er hat einen Tag mehr Zeit. Wir werden morgen schauen, alle müssen bei 100 Prozent sind, sagte Trainer Karel Geraerts am Donnerstag. Darüber hinaus ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Paul Seguin (Magen-Darm-Infekt) ungewiss.

Eine rechtzeitige Genesung bei Terodde könnte die Chancen auf den ersten Auswärtssieg des Bundesliga-Absteigers in dieser Saison erhöhen. Schließlich traf der Routinier in seinen vorigen fünf Partien gegen Nürnberg immer, erzielte insgesamt neun Tore in neun Zweitliga-Partien gegen die Franken und blieb dabei auch ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis).

Der neue Schalke Coach hofft, dass sein Team in Nürnberg den Aufwärtstrend aus den beiden letzten Auftritten gegen Hannover (3:2) und im Pokal beim FC St. Pauli (1:2 n. V.) fortsetzt. In der Analyse haben wir viele gute Dinge gesehen. Die Mannschaft war sehr kompakt und wusste sehr gut, was sie zu tun hatte, kommentierte der Belgier die Vorstellung seines Teams in Hamburg.

Allerdings verbuchte der Bundesliga-Absteiger in den bisherigen Auswärtsspielen erst einen Punkt. Das ist nicht gut. Wenn du in der Tabelle Plätze gut machen willst, musste du auch auswärts mehr punkten, forderte der Trainer des Drittletzten.