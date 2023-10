Schalke als Wendepunkt: Hertha nicht weit im Minus

Mehr zum Thema

Zehn Überfälle auf Spielhallen und Wettbüros: Geständnis Weil er an einer Serie von zehn bewaffneten Überfällen auf Spielhallen und Wettbüros innerhalb eines Monats beteiligt gewesen sein soll, steht ein 23-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Er soll als Mitglied einer Bande agiert haben. Der Angeklagte gab die Vorwürfe zu Prozessbeginn am Freitag zu. Bekannte hätten ihn zu den Überfällen überredet, erklärte der 23-Jährige. Er bereue seine Taten sehr.

Deutsche Oper Berlin verkauft Kostüme aus Fundus Uniformen, Fräcke, Kleider: Die Deutsche Oper in Berlin verkauft wieder Kostüme aus ihrem Fundus. Bereits seit Freitag sind Kostüme großer Produktionen in dem Einkaufszentrum Wilma in Charlottenburg ausgestellt, wie das Shoppingcenter mitteilte. Zu sehen sei etwa ein Hochzeitskleid aus der Oper Anna Bolena. Am 13. und 14. Oktober stünden dann mehr als 1000 Kostüme und Accessoires aus dem Fundus zum Verkauf, teilte eine Sprecherin der Deutschen Oper am Freitag mit. Die Preise liegen zwischen 1 und 200 Euro.

