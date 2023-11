Schaeffler verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht

Mehr zum Thema

O2 gewinnt bei Mobilfunk-Kunden deutlich hinzu Drei Handynetz-Betreiber gibt es derzeit in Deutschland, mit 1&1 ist die Nummer vier in den Startlöchern. Mit O2 legt nun der erste dieser Anbieter seine Zahlen zum dritten Quartal 2023 vor. Die fallen positiv aus. Die Perspektive ist allerdings etwas eingetrübt.