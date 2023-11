Schaeffler erhöht Übernahmeangebot für Vitesco-Aktionäre

Mehr zum Thema

Autos bei Eishockeyspiel beschädigt: 100.000 Euro Schaden Ein 26-Jähriger soll in Rosenheim nahe des Eisstadions zehn geparkte Autos zerkratzt und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist bei der Tat ein spitzer Gegenstand benutzt worden, der teils tiefe Einkerbungen im Fahrzeuglack verursacht hat. Auch die Außenspiegel wurden an einigen Fahrzeugen beschädigt und teilweise völlig abgetreten.

Kassen müssen immer mehr Geld für Arzneimittel aufbringen Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Bayern geben immer mehr Geld für Arzneimittel im ambulanten Bereich aus. Seit 2010 habe sich der Bruttoumsatz je GKV-Versicherten im Freistaat um 60,5 Prozent auf 711 Euro im Jahr 2022 erhöht, teilte der Landesverband der Betriebskrankenkassen am Montag in München mit. Insgesamt seien es im vergangenen Jahr 7,99 Milliarden Euro gewesen. Bundesweit seien die Ausgaben im selben Zeitraum um 53,2 Prozent auf 743 Euro je Versicherten geklettert - 54,1 Milliarden Euro seien insgesamt zusammengekommen. Auch in diesem Jahr 2023 und wohl auch 2024 werde sich dieser Trend fortsetzen, hieß es. Regulierungen im Arzneimittelmarkt seien daher nötig.