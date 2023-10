Schaden in Millionenhöhe: Brand im nordhessischen Naumburg

Bei einem Brand im nordhessischen Naumburg ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Samstagmittag in einem Werkstattgebäude aus. Das Feuer griff auf eine Scheune und ein Wohnhaus über. Etwa 120 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Sachschaden wurde auf etwa eine Million Euro beziffert.