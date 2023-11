SC Magdeburg schlägt Eisenach und ist neuer Spitzenreiter

Mehr zum Thema

Festtage der jüdischen Kultur in Magdeburg gestartet Die Festtage der jüdischen Kultur rund um die für Anfang Dezember geplante Eröffnung der Neuen Synagoge haben am Sonntag in Magdeburg begonnen. Sie stünden als Rahmenprogramm für die Synagogeneröffnung besonders im Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, teilte die Stadt Magdeburg mit. Vielfältige Programmpunkte wie Konzerte und Theateraufführungen lüden zum kulturellen Austausch und zur friedlichen Begegnung ein. Mehr als 15 Jahre setzte sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis für den Neubau der Synagoge ein. Dank Spenden und Fördergeldern konnte das Projekt realisiert werden. Die Eröffnung ist für den 10. Dezember geplant.

Italiener nach mutmaßlichem Mord an Freundin gefasst Ein Italiener ist nach dem mutmaßlichen Mord an seiner Ex-Freundin in Deutschland gefasst worden. Der Verdächtige sei am späten Samstagabend nach einer Woche Flucht auf der Autobahn 9 in der Nähe von Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei in Halle an der Saale am Sonntag mit. Den Einsatzkräften war demnach ein liegengebliebenes unbeleuchtetes Fahrzeug gemeldet worden. Bei der Überprüfung der Identität des Fahrers stellte sich heraus, dass der 22-Jährige von den italienischen Behörden zur Fahndung und Festnahme ausgeschrieben war. Der junge Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.