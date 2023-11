SC Magdeburg nach Kantersieg im Halbfinale des Super Globe

Nach den Füchsen Berlin hat auch der SC Magdeburg das Halbfinale beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien erreicht. Der Handball-Bundesligist feierte im letzten Gruppenspiel gegen die Australier der University of Queensland in Dammam mit dem 57:14 (28:7) ein Schützenfest. Der Titelverteidiger trifft nun am Samstag im Halbfinale auf den polnischen Meister Barlinek Industrie Kielce (18.15 Uhr/handall-globe.tv). Beste Magdeburger Werfer waren der überragende Daniel Pettersson mit 26 und Lukas Mertens mit 13 Toren.

Von Beginn an entwickelte sich eine komplett einseitige Partie. Die harmlosen Australier waren gegen Magdeburg völlig überfordert. Der klare Außenseiter leistete sich viele technische Fehler, rannte sich in der kompakten Deckung der Magdeburger fest oder scheiterten an Keeper Sergey Hernandez. Schnell ging der Bundesligist mit 9:1 in Führung.

Oft mussten die Magdeburger gar nicht viel tun. Für die Fehler sorgte das völlig überforderte Queensland oftmals ganz allein. Die Bördestädter kamen nach Ballgewinnen immer wieder zu einfachen Toren durch schnelle Tempogegenstöße.

So war die Partie praktisch schon zur Halbzeit entschieden. Trainer Bennet Wiegert brauchte deshalb einige hochbelastete Stammkräfte gar nicht erst einsetzen und konnte sie schonen. In der zweiten Halbzeit war es für Magdeburg nur noch eine bessere Trainingseinheit.