SC Magdeburg mit Arbeitssieg: 31:29 gegen Hannover-Burgdorf

Mehr zum Thema

Autofahrer stirbt bei nächtlichem Unfall auf A2 Bei einem nächtlichen Unfall auf der A2 nahe Magdeburg ist am Sonntag ein Autofahrer gestorben. Der 34-jährige verlor nach Angaben der Polizei nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr nach rechts auf den Grünstreifen. Dort sei er mit Leitpfosten kollidiert. Beim Versuch, dass Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, habe sich dieses mehrmals überschlagen. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle nahe Möckern starb, wie es hieß.

Jüdische Kulturtage an 22 Orten - mehr Polizeipräsenz Historie, Religion und Traditionen vermitteln die Jüdischen Kulturtage des Landes. Bis Anfang Dezember gibt es rund 130 Veranstaltungen. Die aktuellen Ereignisse in Israel sind spürbar.