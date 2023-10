SC Magdeburg jetzt Füchse-Verfolger: 31:25 bei TVB Stuttgart

Der SC Magdeburg hat sich in der Handball-Bundesliga auf Tabellenrang zwei vorgearbeitet. Beim TVB Stuttgart siegten die Elbestädter am Sonntag trotz durchwachsener Leistung mit 31:25 (13:11) und haben drei Punkte Rückstand auf den verlustpunktfreien Tabellenführer Füchse Berlin. Bester Magdeburger Torschütze war Michael Damgaard mit acht Treffern.

Die Partie begann mit drei Paraden in Serie von Stuttgarts Nationaltorwart Silvio Heinevetter und einem frühen Magdeburger Rückstand. Nach Daniel Petterssons 1:3 (7.) war Magdeburg allerdings im Spiel und der frühere Stuttgarter Oscar Bergendahl traf zur ersten SCM-Führung (6:5/13.). In einer zerfahrenen Partie musste Trainer Bennet Wiegert an sein Team appellieren: Ich will mehr Killerinstinkt im Angriff sehen. Das beherzigte der Champions-League-Sieger phasenweise und brachte die Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel fand der SCM nicht zu seinem Spiel, musste sich im Angriff wie schon zuletzt zu sehr auf Einzelaktionen verlassen. So glich Stuttgart aus (17:17/38.), doch dann zog Magdeburg auf vier Tore davon (24:20/45.) und bekam die Partie langsam unter Kontrolle. Stuttgart versuchte zwar noch einmal alles, doch auch mit dem siebten Feldspieler konnten die Schwaben den Magdeburger Sieg nicht abwenden.