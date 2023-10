SC Magdeburg holt knappen Sieg bei Frisch Auf Göppingen

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga wichtige Auswärtspunkte geholt. Bei Frisch Auf Göppingen gewannen die Elbestädter vor 4300 Zuschauern mit 27:26 (13:12). Bester Magdeburger Schütze war dabei Michael Damgaard mit sieben Treffern. Magdeburg bleibt hinter den Spitzenteams Füchse Berlin und MT Melsungen auf Rang drei.

In einer intensiven Partie führte der SC Magdeburg nur kurz, ehe die Gastgeber die Partie drehten und sich nach einigen Fehlern der Elbestädter ein kleines Polster erspielten (4:6/11.). Weil dann aber Torwart Nikola Portner zum Faktor wurde, holte sich Magdeburg die Führung zurück, brachte aber auch keine Kontrolle ins Spiel. So ging der SCM mit einem Tor Vorsprung in die Pause.

Magdeburg nutzte den eigenen Anwurf nach der Pause, um die Führung auszubauen und lag nun drei Tore vorn (15:12/35.). Damgaard und Omar Ingi Magnusson trieben den SCM-Angriff an, schraubten den Vorsprung allmählich in die Höhe. Göppingen kam in der Schlussphase noch einmal heran, verkürzte in der Schlussminute auf ein Tor (27:26/60.), doch der direkte Freiwurf von Sebastian Heymann blieb in der Mauer hängen.