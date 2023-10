SC Magdeburg besiegt Porto mit Mühe 37:33

Mehr zum Thema

Kühl und mitunter sonnig am Mittwoch in Sachsen-Anhalt Am Mittwoch lässt sich in Sachsen-Anhalt länger die Sonne blicken - aber es wird kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost und stellenweise mit Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Ab dem Vormittag klart es auf und es wird über längere Zeit sonnig bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Im Tagesverlauf tauchen vermehrt hohe Wolkenfelder auf, es bleibt laut DWD aber trocken.

Ifo: West-Ost-Lohngefälle vor allem strukturell bedingt Zwei Drittel des Lohngefälles zwischen West- und Ostdeutschland lassen sich laut Ifo-Institut durch Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur erklären. Viele Menschen im Osten arbeiten in typischen Niedriglohnbranchen, und auch gut bezahlende Großunternehmen aus der Industrie sind hier kaum vertreten, sagte Jannik Nauerth von der Ifo-Niederlassung Dresden am Mittwoch.