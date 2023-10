SC Magdeburg: 40:28 gegen den Bergischen HC

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt. Vor 6600 Zuschauern in der heimischen Getec-Arena gewannen die Elbestädter am Sonntagabend mit 40:28 (21:14) gegen den Bergischen HC. Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit acht Toren. Nach der Länderspielpause reisen die Elbestädter zum IHF Super Globe nach Saudi-Arabien, wollen die Vereinsweltmeisterschaft zum dritten Mal in Serie gewinnen.

Der SCM ging früh in Rückstand, weil der BHC über den Kreis immer wieder erfolgreich war. Nachdem der SCM die Partie gedreht hatte (7:6/10.), setzten sich die Magdeburger auf 14:8 ab und zwangen Gästetrainer Jamal Naji früh zu seiner zweiten Auszeit (20.). Die änderte aber nichts am Spielverlauf, Magdeburg schraubte den Vorsprung auf sieben Treffer.

Auch die Halbzeitpause brachte keinen Bruch ins Spiel der Magdeburger. Sergey Hernandez entschied mit 19 Paraden das Torwartduell klar für sich. Der SCM führte mit elf Toren - Naji nahm seine letzte Auszeit (29:18/42.). Magdeburg ließ auch im Anschluss kaum nach, knackte sogar noch Sekunden vor Schluss die 40-Tore-Marke.