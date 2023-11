SC Magdeburg: 34:28 bei HBW Balingen-Weilstetten

Mehr zum Thema

Brand in Mehrfamilienhaus verursacht hohen Schaden Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat in Neinstedt (Landkreis Harz) einen Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei es am Samstag zu einer Brandentwicklung in einem Kinderzimmer in einer Wohnung im Obergeschoss gekommen. Das Feuer habe sich im darüber liegenden Dachgeschoss ausgebreitet und sei durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren gelöscht worden.