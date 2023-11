Packende Duelle, Flutlicht und Prestige ohne Ende – der SC Freiburg ist zurück auf der europäischen Bühne und tritt 2022 wieder in der Europa League an. Am 5. Spieltag der EL-Gruppenphase trifft der SC Freiburg zu Hause auf Olympiakos Piräus aus Griechenland. Hier gibt’s alle Infos zu Übertragung im TV, Live-Stream, Anstoß & Co.