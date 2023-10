SC Freiburg vor schwieriger Auswärtsaufgabe in Leverkusen

Mehr zum Thema

150.000 Euro Schaden nach Brand an Lagerhalle Bei einem Brand an einer Lagerhalle in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, fingen am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache Holzpaletten Feuer. Durch den Brand sei auch die angrenzende Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde laut dem Sprecher niemand.