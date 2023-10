SC Freiburg hofft auf Rückkehr von Gregoritsch

Nach drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg will der SC Freiburg gegen den FC Augsburg wieder dreifach punkten. Dabei soll ein Ex-Augsburger helfen.

Wieder mit Stürmer Michael Gregoritsch will der SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg den dritten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga feiern. Der österreichische Nationalspieler ist nach Worten von Trainer Christian Streich ein möglicher Spieler für die Startelf. Der frühere Augsburger hatte sich beim 2:4 gegen Borussia Dortmund Mitte September eine Wadenblessur zugezogen.

Der Sport-Club ist in der Bundesliga seit drei Spielen sieglos. Nach zwei Niederlagen gab es zuletzt ein 0:0 bei Eintracht Frankfurt. Am kommenden Donnerstag treffen die Breisgauer in der Europa League auf West Ham United, danach geht es sonntags zum Rekordmeister FC Bayern München.