Willkommen zurück, SC Freiburg!

Wie im letzten Jahr tritt das Team von SC-Legende Christian Streich auch in dieser Saison in der Europa League an. Klappt’s erneut mit dem Einzug in die K.o.-Runde? Alle Infos zu Anstoß, TV-Übertragung und Live-Stream des Europa-League-Spiels SC Freiburg gegen West Ham United gibt’s hier.