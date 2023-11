Wahrt der SC Freiburg sich die Chance aufs Weiterkommen?

In ihrem vierten Auftritt in der Europa-League tritt Freiburg am Donnerstag zum zweiten Mal gegen die TSC Backa Topola an. Im Hinspiel gab es einen Sieg – auch diesmal? Alle Infos zu Anstoß, Free TV und Live-Stream gibt es hier.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!