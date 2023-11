SC DHfK Leipzig verlängert mit Spielmacher Andri Runarsson

Mehr zum Thema

Pittiplatsch-Erfinderin Inge Trisch gestorben Inge Trisch, die Erfinderin von Pittiplatsch und anderen beliebten Figuren des DDR-Kinderfernsehens, ist tot. Die Autorin starb Mitte November im Alter von 89 Jahren, wie ihr Sohn Thomas Trisch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Inge Trisch wurde am Mittwoch in Berlin beerdigt. Zuvor hatte die Zeitschrift Superillu berichtet.

Illegale Geschäfte?: Durchsuchungen in Reichsbürgerszene Bei Ermittlungen gegen sogenannte Reichsbürger hat die Polizei Immobilien in mehreren Bundesländern durchsucht. Die Beschuldigten sollen illegal eine Krankenkasse sowie Bankgeschäfte betrieben haben.