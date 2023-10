SC DHfK Leipzig ohne Chance in Flensburg

Mehr zum Thema

Kretschmer über Scholz: „Kluger und verlässlicher Mensch“ Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die Arbeit der Bundesregierung kritisch, hat aber eine hohe Meinung von Bundeskanzler Scholz (SPD). Es ist nicht möglich, mit dieser Bundesregierung auf Augenhöhe vernünftig zusammenzuarbeiten, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in der ARD-Talkshow Maischberger über die Ampel-Regierung. Von Kanzler Scholz halte er aber sehr viel. Er ist manchmal etwas schweigsam, und es ist manchmal schwer, ihn zu überzeugen. Aber er ist ein sehr, sehr kluger und verlässlicher Mensch.