SC DHfK Leipzig erkämpft Remis beim Bergischen HC

Nach Haushaltsurteil fürchtet Dresden Folgen für Projekte Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise im Bund fürchtet Dresden Auswirkung auf geplante Projekte in der Stadt. Mit der Sperre des Klima- und Transformationsfonds (KTF) seien womöglich auch Vorhaben der Landeshauptstadt betroffen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Über den Fonds wurden die Anpassung städtischer Räume an den Klimawandel und die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur finanziert. Beide Programme würden nunmehr nicht fortgeführt, hieß es. Die Stadt plante mit den Geldern unter anderem die Sanierung des Luftbades Dölzschen und die klimagerechte Sanierung der Technischen Sammlungen.