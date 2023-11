Er wieselt also durch die Wohnung und wir freuen uns mega über den sauberen Boden. Weiße Bodenfliesen in Küche und Bad. Die verzeihen nichts. Plötzlich hören wir einen irgendwie verzweifelten Laut (Räder, die in der Luft drehen?). Der Saugroboter ist an der Teppichkante gescheitert. Ich schwöre, ich höre jemanden sagen „Komm her, Kleiner“. Der Roboter (Robi?) wird durch die Wohnung getragen und an die Ladestation gesetzt. Erstmal ´ne Pause.