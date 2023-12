Sauerland startet die Skisaison: Erste Lifte in Winterberg

Schnee und frostige Temperaturen bescheren den Skiliften im Sauerland einen ungewöhnlich frühen Saisonstart. Den Anfang machen nun einige Lifte in Winterberg. Die meisten Skigebiete warten aber noch ab.

Nach dem frühen Wintereinbruch im Sauerland öffnen am Freitag (9.00 Uhr) die ersten Skilifte in Winterberg. Das Skiliftkarussell will zum Saisonstart mindestens vier zusammenhängende Lifte in Betrieb nehmen. Sobald noch mehr künstlicher Schnee produziert sei, sollen nach Angaben des Liftverbunds zusätzliche Abfahrten in Winterberg öffnen.

Einige weitere Wintersportgebiete im Sauerland planen den Saisonstart am Samstag und Sonntag. Die meisten Betreiber von Ski- und Rodelliften warten aber auf den ersten Saisonhöhepunkt in Richtung Weihnachten.

Auf den Höhen des Sauerlands waren in den vergangenen Tagen bis zu 30 Zentimeter Naturschnee gefallen. Schneekanonen produzieren bei den frostigen Temperaturen seit Tagen zusätzlichen Kunstschnee. Die Bedingungen auf den Pisten seien deshalb gut, sagte eine Sprecherin.

Für Langläufer seien in den vergangenen Tagen schon mehr als 100 Kilometer Loipen gespurt worden, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit. Das größte Netz an gespurten Loipen gebe es in Winterberg und in Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land.