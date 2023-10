Sasha ist dankbar für Unterstützung seiner Mutter

Popsänger Sasha ist seiner Mutter für ihre Unterstützung dankbar. Meine Mutter hat mir immer schon ganz grundsätzliche Werte mitgegeben, sagte der 51-Jährige in der Sendung Music Made in Germany des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1. Und vor allen Dingen hat sie mir, obwohl wir so arm waren, immer gesagt: Du bist was Besonderes und du kannst dir all deine Träume erfüllen, erinnerte sich Sasha, der in Soest (Nordrhein-Westfalen) aufgewachsen ist und jetzt mit seiner Familie in Hamburg lebt. Dem Sänger habe das die Freiheit gegeben, sich zu verwirklichen.

Seinem eigenen Sohn gebe er mit auf den Weg, das, was man hat, wertzuschätzen. Der wichtigste Punkt ist nicht, wie viel Kohle man auf dem Konto hat oder was man einem Kind ermöglichen kann, dadurch, dass vielleicht mehr Geld vorhanden ist, sondern es geht um das purste und wichtigste im Leben und das ist Liebe und Vertrauen, sagte der 51-Jährige.