Ihr letzter Post auf Instagram ist knapp vier Wochen her. Seither ist es ziemlich ruhig um die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Kandidatin geworden. Scheinbar haben sich auch ihre Fans schon Sorgen um sie gemacht, denn nun hat Sarah Knappik sich selbst zu Wort gemeldet und bei Instagram einen überraschenden Entschluss verkündet. „Hallo ihr Lieben, bekomme aktuell so viele Nachrichten“, schreibt sie in ihrer Story. „Ich brauche jetzt mal Zeit für mich! Aktuell sind wir schon einen Monat krank und es hört nicht auf!“, heißt es weiter. Ob sie mit „wir“ auch Töchterchen Marly (2) meint und mit welchen gesundheitlichen Problemen sie zu kämpfen haben, verrät sie allerdings nicht.

Was auch immer ihr seit so langer Zeit zusetzt, es scheint sie so sehr zu belasten, dass sie keinen anderen Ausweg sieht, als eine Auszeit zu nehmen. „Bin wirklich an meine Grenze angekommen!“, gesteht sie ihren Followern. Doch sie verspricht: „Melde mich, wenn es wieder bergauf geht.“