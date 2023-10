Sarah Engels nutzt ihren Instagram-Account regelmäßig, um mit ihren Fans in den Austausch zu gehen – häufig in Form von Fragerunden. So auch am Samstagabend (30. September). Die Aufforderung: Ihre Community soll „in die Tiefe gehen“. Gesagt, getan!

Ein neugieriger Anhänger will wissen, ob die Sängerin und ihr Traumprinz Julian Engels schon einmal eine Ehekrise hatten. Daraufhin verrät die Sängerin: „Wir streiten uns natürlich auch mal – aber wir beide haben noch nie eine einzige Sekunde aneinander gezweifelt.“ Sie und ihr Ehemann würden auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und sich darauf verlassen können, dass sie „füreinander kämpfen.“ Liebe sehe Sarah als Arbeit: „Und eigentlich ist auch genau das so schön. Daran wächst man immer mehr zusammen und wird stärker.“

Das gegenseitige Versprechen des Paares, das sich im Mai 2021 das Jawort gab: „Niemals aus Wut und nicht einmal aus Spaß zu sagen, dass wir den anderen verlassen würden.“