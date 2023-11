SAP: Übernahme von Software-Management-Firma LeanIX

Mehr zum Thema

Auto überschlagen - Fahrerin schwer verletzt Eine 80 Jahre alte Autofahrerin ist in Loßburg (Landkreis Freudenstadt) bei einem Unfall schwer verletzt worden, bei dem sich ihr Auto überschlagen hat. Die Frau kam am Dienstagmittag in einer Linkskurve rechts von der Straße ab, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach stieß der Wagen gegen einen einbetonierten Richtungspfeiler, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.