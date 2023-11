Sané und Davies sollen noch lange bei Bayern spielen

Mehr zum Thema

Ströbel: Bei den „Bergretter“-Drehs Klimawandel spürbar Für Schauspieler Sebastian Ströbel (46) ist der Klimawandel bei den Dreharbeiten für die ZDF-Serie Die Bergretter deutlich zu erkennen. Im Laufe der Jahre falle das sehr stark auf. Das Auftauen von Permafrost, die Felsen sind nicht mehr so fest, erhöhte Steinschlaggefahr oder Hangrutsche. Auch das Wetter ist nicht mehr so gut einschätzbar, sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der 15. Staffel am Donnerstag, 16. November, um 20.15 Uhr. Der Wahl-Hamburger Ströbel spielt in dem Quotenerfolg die Rolle des Markus Kofler, Teamleiter der Bergretter.