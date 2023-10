Sandhausen erwartet Leverkusen

Mehr zum Thema

Keine Gebote für persönlichen Brief von Queen Elizabeth II. Ein persönlicher Brief der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. an ihre Hebamme hat bislang keinen neuen Besitzer gefunden. Bei der Versteigerung eines Stuttgarter Auktionshauses am Samstag in Leinfelden-Echterdingen wurde kein Gebot für den Brief aus dem Jahr 1964 abgegeben, bestätigte Auktionator Réne Waldrab der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Stuttgart. Potenzielle Käufer hätten im Nachgang der Auktion nun noch acht Wochen lang die Möglichkeit, das Schriftstück zu erwerben.