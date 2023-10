Sammler treffen auf Laien: Volksfeste der Briefmarken-Liebe

Mehr zum Thema

Thüringer Tafeln sorgen sich um Lebensmittelnachschub Die Thüringer Tafeln haben nach eigenen Angaben mit mangelndem Nachschub an Lebensmitteln zu kämpfen. Sonderangebote für fast abgelaufene Ware in Supermärkten reduzierten das Angebot für die Tafeln, sagte die Landesvorsitzende des Landesverbands Tafel Thüringen, Beate Weber-Kehr, anlässlich des Tags der Tafeln am Samstag. Zugleich gebe es aber immer mehr Menschen, die auf die Tafel angewiesen seien. Viele davon kämen aus der Ukraine.

Bürger in Jena können 100.000 Euro „Bürgerbudget“ verteilen Ein Matschspielplatz, ein Regenbogen-Zebrastreifen oder eine Kneipp-Anlage - für Ideen wie diese stellt die Stadt Jena auch in diesem Jahr wieder rund 100.000 Euro Bürgerbudget zur Verfügung. Seit dem Sonntag können die Einwohnerinnen und Einwohner online abstimmen, in welche der 30 gültigen Vorschläge das Geld fließen soll, wie die Stadt mitteilte. Insgesamt liege die Gesamtsumme der eingereichten Projekte bei 217.000 Euro.