„Alle Schüler befinden sich in Sicherheit“, erklärt ein Polizeisprecher RTL. Auch der Schulleiter verschickt beruhigende Worte: „Alle Schüler*innen sind sicher in den Klassenräumen oder vom SEK an andere sichere Orte gebracht worden. Sie bleiben dort, bis es Entwarnung gibt.“

Einige Eltern sind in der Zwischenzeit zur Schule gekommen. Eine Mutter berichtet in ihrer Instagram-Story: „Wir dürfen aktuell unsere Kinder nicht abholen, bis wir ein Go bekommen. Ich warte verzweifelt im Auto.“ Mittlerweile sind Mutter und Tochter nach eigenen Angaben wiedervereint.

Die Einsatzkräfte durchsuchen derweil die Schule und die Umgebung. Erst letzte Woche hatte es einen Großeinsatz in einer Schule in Hamburg-Blankenese gegeben. Ebenso im badischen Offenburg: Dort hatte ein 15-Jähriger einen Mitschüler erschossen. (xas mit dpa)