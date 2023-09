Salmonellengefahr in Knackwurst von Landfleischerei Möhra

Mehr zum Thema

Thüringen will Regelung zum regionalen Teilen von Energie Thüringen setzt sich für ein neues Modell ein, bei dem regional erzeugte Energie geteilt werden kann. Ein Antrag zum Energy Sharing sei bei der Konferenz der Energieminister am Donnerstag in Wernigerode behandelt worden, teilte das Thüringer Ministerium mit. Ziel sei, dass Gemeinschaften, die Energie mit Wind, Sonne oder Biomasse erzeugen, diese im Umkreis von beispielsweise 25 Kilometern selbst verbrauchen können. Die aktuelle Rechtslage mache die Weiterleitung oder den Handel von Strom mit den Nachbarn oder anderen Dritten direkt vor Ort weitestgehend unmöglich, so das Ministerium.

Mehr als 100 künftige Notfallsanitäter proben den Ernstfall Schwerbewaffnete Polizisten, qualmende Gebäude und Verletzungen, die keine echten waren: Mehr als 100 angehende Notfallsanitäter haben in Wiederau bei Leipzig den Ernstfall geprobt. Die Azubis haben gezeigt, was sie können, sagte Lars Menzel, Leiter der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland, nach Ende der ersten Übung am Donnerstagmittag. Er zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden.