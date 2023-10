Sallai und Philipp reisen vorzeitig ab

Die verletzten Freiburger Fußballprofis Roland Sallai und Maximilian Philipp treten vorzeitig die Heimreise aus Serbien an. Beide werden anders als das Team am Freitag zurückkehren, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Tag nach dem 3:1 beim serbischen Vizemeister FK TSC Bačka Topola mit. In Freiburg sollen weitere Diagnosen zu den Verletzungen gestellt werden.

Sallai und Philipp waren am Donnerstagabend beide in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Sallai müsse wegen einer Muskelverletzung wohl drei bis vier Wochen pausieren, prognostizierte Trainer Christian Streich. Philipp war auf die Schulter gestürzt.

Die Mannschaft des SC Freiburg wird nach Club-Angaben bis Samstag in Novi Sad bleiben und von dort nach Leverkusen reisen. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) treten die Breisgauer bei Bayer Leverkusen an, das die Tabelle der Fußball-Bundesliga anführt.