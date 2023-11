Saisonstart an der Kammloipe im Erzgebirge und Vogtland

Nach viel Schnee in den vergangenen Tagen öffnet am Wochenende die Kammloipe im Erzgebirge. Inzwischen gebe es genug Schnee für das Spuren der Loipen, so dass es am Samstag offiziell losgehen könne, teilte die Arbeitsgemeinschaft Kammloipe Erzgebirge/Vogtland am Donnerstag im Internet mit. Dazu würden ab Freitag die Loipen und Zubringer gespurt. Die Kammloipe ist im Winter beliebtes Ziel für Ski-Langläufer. Sie führt auf einer Länge von etwa 36 Kilometern von Schöneck bis nach Johanngeorgenstadt. Hinzu kommen etliche sogenannte Anschlussloipen in der Region.