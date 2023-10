Saison für Bogenaufzug am Neuen Rathaus in Hannover beendet

Mehr zum Thema

Kassenzahnärzte kritisieren strenge Budgetierung Die Kassenzahnärzte in Niedersachsen haben Leistungseinschränkungen bei der Versorgung von Patienten angesichts strenger Budgetierung beklagt. Die Einschränkungen seien in ersten Abrechnungsergebnissen ersichtlich, die vor dem Hintergrund des sogenannten GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes veröffentlicht wurden, teilte die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen am Donnerstag mit. Die Behauptung oder die Hoffnung, dass es bei Kürzung der Mittel nicht zu Leistungseinschränkungen kommen wird, widerspricht jeder Lebenserfahrung, kritisierte der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, Jürgen Hadenfeldt.

Abmontierte Tragflächen werden in Serengeti-Park gebracht Der Serengeti-Park in der Heide will ein ausrangiertes Flugzeug der Bundeswehr als Restaurant nutzen. Eigentlich sollte der Transport längst bewältigt sein, aber es gibt Sorgen wegen der Folgen für die Natur. Jetzt wird es ernst - aber nicht für den ganzen Flieger.

