„Safran-Straße“ wird neue Attraktion in Mitteldeutschland

Neue Gedenkstätte für deutsch-deutschen Häftlingsfreikauf Im einstigen Stasi-Gefängnis auf dem Chemnitzer Kaßberg ist ein neuer Lern- und Gedenkort eröffnet worden. Für 4,6 Millionen Euro wurde dazu einer der Hafttrakte umgebaut und eine Dauerausstellung eingerichtet. Sie rückt Leben und Schicksal der dort einst inhaftierten Menschen in den Fokus. Die neue Gedenkstätte kann dabei helfen, etwas über Diktaturen und den Wert von Freiheit und Demokratie zu erfahren, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag. Er sprach von einem national bedeutenden Lern- und Gedenkort, an dem Geschichte lebendig bleibe.

„Willkür“: VfB Suhl erwägt Einspruch gegen Rekordstrafe Der VfB Suhl erwägt einen Einspruch gegen die von der Volleyball-Bundesliga verhängte Rekordstrafe gegen Trainer Laszlo Hollosy. Das ist reine Willkür gegen den VfB Suhl, sagte Präsident Alexander Mantlik dem Freien Wort. Hollosy war am Donnerstag für fünf Spiele gesperrt worden, weil er nach dem Spiel in Vilsbiburg am 11. Oktober das Schiedsgericht und den Schiedsrichter angegangen sein soll. Während der Partie hatte der 46-Jährige die Gelb-Rote Karte gesehen. Suhl hat zwei Tage Zeit, um den Einspruch einzulegen. Wir prüfen gegenwärtig den Sachverhalt und die Urteilsbegründung und werden dann das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Mantlik.