Säure verletzt Arbeiter - 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Durch auslaufende säurehaltige Flüssigkeit ist ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma in Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) leicht verletzt worden. Nur 100 Milliliter der Flüssigkeit reichten, um bei dem Mann, der 20 Meter entfernt stand, eine Augenreizung auszulösen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa 130 Feuerwehrleute waren am frühen Freitagmorgen im Einsatz. Sie beseitigten die Flüssigkeit mit einem Chemikalienbinder. Bei einem sogenannten Gefahrengutunfall werde zur Sicherheit fast immer ein Großaufgebot angefordert, sagte ein Polizeisprecher. Um welche Flüssigkeit es sich handelte und warum diese auslief, war zunächst unklar.