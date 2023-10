Säugling stirbt nach Frontalzusammenstoß

Mehr zum Thema

72-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos Ein 72 Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wolfsburg gestorben. Sein Auto stieß am Samstagnachmittag mit einem Wagen eines 37-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der andere Mann blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Kleinkind wird von Auto angefahren und schwer verletzt Ein Kleinkind ist in Ueffeln (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das anderthalb Jahre alte Kind kam am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.