Säugling stirbt an Schütteltrauma: Vater in U-Hhaft

Ein Vater soll sein Baby in Kleve derart geschüttelt haben, dass es gestorben ist. Der 29-Jährige sitzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Die Eltern hatten den bewusstlosen Säugling am 17. Oktober in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte ihn reanimierten. Das fünf Monate alte Mädchen wurde danach in eine Spezialklinik in den Niederlanden verlegt, wo es eine Woche später starb.

Die Obduktion ergab, dass ein Schütteltrauma die Todesursache war. Bei den Ermittlungen geriet schnell der Vater in Verdacht. Der Mann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.