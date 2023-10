Säugling kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Nach einem Verkehrsunfall im Prenzlauer Berg ist am Sonntag ein drei Monate alter Säugling in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei überquerte eine Mutter mit Kinderwagen an der Kreuzung Malmöer/Ecke Schivelbeiner Straße bei grüner Ampel die Straße. In dem Moment bog eine 34-Jähriger mit seinem Auto nach rechts ab und erfasste den Kinderwagen. Dieser kippte um, das Baby fiel auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die äußerlich nicht erkennbar verletzte Kleine in ein Krankenhaus, wo sie vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Die 35 Jahre alte Mutter sowie der Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon.