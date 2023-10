Sängerin Michelle "kann nicht mehr" und deutet ihren Abschied an

"Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen", erzählt die Sängerin der "Bild"-Zeitung. Michelle wolle sich "nicht länger in diesem vergifteten Umfeld" aufhalten: "Weder als Künstlerin Michelle noch als Tanja." Die Sängerin, die bürgerlich Tanja Hewer heißt, sagt auch: "Es reicht. Ich höre auf!"

Doch Michelle wird noch deutlicher in dem Gespräch. Offenbar soll schon recht bald Schluss sein: "Ich werde meinen Fans zum Abschied im nächsten Jahr noch ein Album schenken. Mein Lebenswerk. Jeder Song darauf ist absolut persönlich. Und ich wünsche mir eine Abschiedstournee." Wann genau dieser Abschied ansteht, ist derzeit nicht klar.

Am morgigen Samstag, dem 21. Oktober, tritt Michelle bei "Schlagerbooom 2023 - Alles funkelt! Alles glitzert!" auf. Sie wird dann ihr neues Lied "Das war's für mich" präsentieren, berichtet die "Bild". "Ich kann nicht mehr. Ich räum die Bühne leer. Sag mit erhobenem Blick: Das war's für mich", singt sie darin unter anderem.

Einer, der an ihrer Seite steht, ist ihr Freund Eric Philippi. "Eric ist mein Mann. Er gibt mir Stabilität in dem Sinne, dass ich in ihm endlich das gefunden habe, wonach ich mein Leben lang gesucht habe", erzählt Michelle der Tageszeitung. Im Sommer hatte sie Moderator Florian Silbereisen (42) beim "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" die Beziehung bestätigt. "Das stimmt und ich bin der glücklichste Mensch und die glücklichste Frau auf der ganzen Welt", sagte sie damals.

Gut möglich, dass Silbereisen, der ebenfalls den "Schlagerbooom 2023" moderiert, die Sängerin am Samstag fragen wird, wie es nun genau weitergehen soll. Zu sehen ist die Show ab 20:15 Uhr im Ersten.

spot on news