Sächsischer Landtag kommt für zweiten Sitzungstag zusammen

Höhere Löhne im öffentlichen Dienst, Stahlwirtschaft und Sachsens Kulturlandschaft - der Landtag in Dresden beschäftigt sich an seinem zweiten Sitzungstag dieser Woche an diesem Donnerstag mit aktuellen Debatten und einer Befragung der Staatsregierung. Zum Thema Heimatgefühl und Tourismusfaktor: Unsere sächsische Kulturlandschaft zukunftsfähig aufstellen will Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) das Wort ergreifen. Zudem beraten die Abgeordneten über einen Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD zum Thema Fachkräftemangel in Gesundheits- und Pflegeberufen.