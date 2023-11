Sächsischer Bibliothekspreis für Kamenzer Stadtbibliothek

Mehr zum Thema

11. Senat am Bundesverwaltungsgericht nimmt Arbeit auf Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist um einen zusätzlichen Senat erweitert worden. Der 11. Senat werde für Klagen zum Ausbau von Energieleitungen sowie der künftigen Wasserstoff-Infrastruktur zuständig sein, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Den Vorsitz des Senats übernahm Professor Christoph Külpmann. Am Bundesverwaltungsgericht arbeiten nun 59 Richterinnen und Richter in elf Revisionssenaten und zwei Wehrdienstsenaten.