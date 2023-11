Sachsens Linke setzt Parteitag mit Vorstandswahlen fort

Mehr zum Thema

Dresden sucht ehrenamtliche Helfer für neue Asyl-Unterkünfte Dresden sucht ab 2024 ehrenamtliche Helfer für sechs neue Unterkünfte für Geflüchtete. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Demnach werden hilfsbereite Personen, Initiativen und Vereine gesucht, die die Geflüchteten bei der Ankunft und ihrem neuen Wohnumfeld begleiten. Darüber hinaus brauche es stadtweit ehrenamtliche Helfer für Deutschkurse, Patenschaften und die Mitarbeit in Begegnungstreffs.

Kind allein zuhause: Aus verqualmter Wohnung gerettet Ein sechs Jahre altes Mädchen ist aus einer verqualmten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dresden gerettet worden. Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchwarnmelders gehört und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Sechsjährige war alleine in der Wohnung, die Eltern wurden von der Polizei kontaktiert.