Sachsens Kur- und Heilbäder blicken optimistisch in Zukunft

Unfall an Straßenbahnhaltestelle: Verletzte in Leipzig Bei einem Auffahrunfall mit zwei Straßenbahnen sind in Leipzig mehrere Menschen verletzt worden. Einer der Fahrer wurde eingeklemmt.

„Aschenbrödel“-Prinz Gastgeber von Dresdner Adventskonzert Der Prinz aus dem Kult-Weihnachts-Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Angelo Kelly sind beim Großen Adventskonzert 2023 in Dresden dabei. Ich habe viele schöne Erinnerungen an Dresden und nun kommt noch eine neue dazu, freute sich der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček, der am 21. Dezember nach Angaben der Veranstalter vom Donnerstag Gastgeber im Fußballstadion von Dynamo Dresden sein wird.